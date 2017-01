Große Trauer herrscht in der Gemeinde Weppersdorf. Der erst 36-jährige Roman Stifter, Kamerad bei der Freiwilligen Feuerwehr und vielfach engagiert im Dorfleben, ist plötzlich und unerwartet verstorben.

Sein Freund und Feuerwehrkamerad Johann Degendorfer sowie Robert Bayer wollen nun der Familie – Stifter hinterlässt seiner Lebensgefährtin vier Kinder – rasch und unbürokratisch helfen. Die beiden nehmen am 27. Jänner an der 24 h Burgenland Extrem Tour 2017 teil und haben sich entschlossen, mit Unterstützung der Kinderfreunde Weppersdorf eine Spenden Extrem Tour daraus zu machen.

„Wir würden euch um eure Unterstützung für die Familie bitten und zwar für jeden von uns gegangenen Kilometer eine Spende von 0,50 Euro oder was jeder geben kann oder geben will. Der gesamte Erlös kommt der Familie zugute“, so Degendorfer.

Spenden können unter dem Kennwort „Spezi“ auf folgendem Konto eingezahlt werden:



Konto: Johann Degendorfer 24.Ext.Bgld.f.KFWepp

IBAN: AT88 3306 5000 0031 6281

BIC: RLBBAT2E065