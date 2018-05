Die Österreichische Akademie der Wissenschaften führt derzeit das Projekt „Deutsch in Österreich“ durch und nimmt dafür Dialekt- bzw. Mundartsprecher auf. Auch in der Gemeinde Markt St. Martin werden Interviews geführt. „Wir suchen aber noch Dialektsprecher“, führt Jan Luttenberger, der für die Aufnahmen zuständig ist, aus.

In Österreich werden in vierzig Gemeinden Interviews geführt, im Burgenland sind es drei Gemeinden – neben Markt St. Martin noch Stegersbach und Apetlon. Bei den Interviews gibt es ein Fragebuch mit verschiedenen Sätzen und Ausdrücken, die dann in die jeweilige Mundart „übersetzt“ werden.

Dialektatlas: als Ziel des Projekts

Ziel des Projektes ist es, einen Dialektatlas für Österreich zu erstellen. Bis Ende des Jahres soll die Datenerfassung abgeschlossen sein, danach beginnt die Auswertung. Die Gemeinde unterstütze das Projekt gern, so Bürgermeister Jürgen Karall. „Es wird bei uns auf Initiative von Lisa Krammer gemacht. Wir sind eine sehr geschichtsbewusste Gemeinde, natürlich unterstützt die Gemeinde dieses Projekt“, so Karall.