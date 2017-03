Deutschkreutz

350 Schüler auf der Bühne .

Am Donnerstag fand das Bezirksjugendsingen im Vinatrium statt. Rund 350 Mädchen und Buben nahmen an der Veranstaltung teil, die heuer unter der Leitung von Bezirksmusikreferentin Petra Weinhäusel, Lehrerin an der Neuen Mittelschule Horitschon, stand