Der Verein Blaufränkischland Pur will heuer den Weintourismus noch mehr positionieren und stärken. Fünf Gemeinden (Deutschkreutz, Neckenmarkt, Horitschon, Raiding und Lutzmannsburg) haben sich im Vorjahr zusammengetan und verschiedene Angebote und Packages für Weinliebhaber und Co. geschnürt, um noch mehr Besucher in die Region zu bringen. Rund 30.000 Nächtigungsgäste kommen jedes Jahr wegen des Weins ins Blaufränkischland.

Auch für das heurige Jahr gibt es eine neue Broschüre, wo Highlights und Angebote präsentiert werden. Unter dem Motto „Blaufränkisch zu jeder Jahreszeit“ gibt es heuer ganz neu einen Veranstaltungskalender in der Broschüre. Ein Überblick zeigt die vielen Veranstaltungen, die das ganze Jahr über stattfinden. Geplant sind auch Genusskarten, die den Gästen eine Übersicht über das Angebot im Blaufränkischland liefern sollen.

2. Lange Nacht der Vinotheken

„Das Projekt wurde bei Leader Plus eingereicht und soll demnächst vorgestellt werden“, so Obmann Christian Gradwohl. 2016 wurde zum ersten Mal die Lange Nacht der Vinotheken veranstaltet, welche sehr gut angenommen wurde. Heuer findet die Veranstaltung bereits am 22. April statt.

„Sechs Vinotheken werden mit zwei Shuttles angefahren. Zusätzlich konnten wir die Vinothek ‚Vier Jahreszeiten‘ in Lutzmannsburg dazugewinnen“, fügte Gradwohl hinzu. Auch eine Kooperation mit den Seefestspielen Mörbisch wurde geschaffen. Für Nächtigungsgäste im Blaufränkischland wird eine Schifffahrt von Fertörakos (Ungarn) zur Bühne nach Mörbisch organisiert. Nach der Veranstaltung werden die Gäste wieder zurück ins Blaufränkischland gebracht.