Im Palais Niederösterreich in Wien wurden die Vinaria Trophys überreicht. Bei einer anonym durchgeführten Sortenverkostung wurden bis zu 300 Proben pro Kategorie eingereicht. Die drei höchstbewerteten Weine jeder Kategorie wurden mit der Vinaria Trophy ausgezeichnet.

Auch drei Winzer aus dem Bezirk konnten mit Preisen nach Hause fahren. In der Kategorie „Rot reinsortig“ konnte das Weingut Gesellmann aus Deutschkreutz mit seiner Cuvée „G“ Gold holen. Gleich dahinter ebenfalls aus Deutschkreutz Silvia Heinrich mit ihrem „Elegy 2012“.

„Der ‚G‘ 2012 wird aus den ältesten Reben des Hauses hergestellt und nur in den besten Jahrgängen produziert. In der Flasche sind 95 Prozent Blaufränkisch und 5 Prozent St. Laurent. Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, so Albert Gesellmann. Silvia Heinrich ist ebenfalls sehr glücklich über den Erfolg: „Unser ‚Elegy‘ ist ein ganz besonderer Wein, den es nur in ganz großen Jahrgängen gibt. Mich freut es auch, dass es dieses Mal kein Preis für einen Blaufränkisch, sondern für eine Cuvée gab.“

In der Kategorie „Reifer Rotwein“ holte sich das Weingut Paul Kerschbaum aus Horitschon mit der Cuvée Impressario den ersten Platz. „Es macht unser Weingut außerordentlich stolz, dass wir in der Kategorie ‚Reifere Rotweine’ gewonnen haben. Es ist auch wichtig, dass man sich mit schwierigen Jahrgängen als Topwinzer beweisen kann“, so Winzer Michael Kerschbaum.