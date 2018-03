Das Deutschkreutzer Weingut Gesellmann war heuer erstmals bei der „Vinexpo“, einer Weinmesse in New York vertreten. „Zwei Tage lang konnten wir in New York unsere Weine präsentieren. Die Besucher kamen aus ganz Nordamerika, Kanada, aber auch aus Asien. Als Winzer besucht man solche Messen, um weitere Partner oder Händler zu finden“, erklärt Winzer und Weinbauvereinsobmann Albert Gesellmann.

Weinexporte nach Amerika sind bereits vorhanden. In erster Linie sind in Amerika bei den Rotweinen der Blaufränkisch und Cuvées und bei den Weißweinen der Grüne Veltliner vom Weingut Gesellmann sehr gefragt.

Auch europaweit darf sich das Weingut Gesellmann über Wein-Exporte freuen. „Wir verkaufen zwischen 50.000 und 60.000 Flaschen pro Jahr ins Ausland. Wenn man weltweit Weine verkauft, kann man als Winzer schon sehr zufrieden sein“, so Gesellmann abschließend.