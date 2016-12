Aktivitäten wie Schlauchkegeln, Feuerwehrfischen, Pizza machen oder die Funk-Rallye zeigen, dass bei der Feuerwehrjugend in Dörfl der Spaß nicht zu kurz kommt. Freizeit ist neben Theorie wie der feuerwehrtechnischen Ausbildung, Gerätekunde oder Knotenkunde und der Praxis wie Leistungsbewerbe und Feuerwehrübungen mit den Aktiven einer der drei Teile der Feuerwehrjugendarbeit.

„Man lernt viel, das auch im Leben wichtig ist“

Neue BVZ-Serie. "Unsere Feuerwehrjugend" startet Ende Oktober. | BVZ

„Die Feuerwehrjugend ist mehr als nur Vorbereitung und Lernen für den Feuerwehrdienst in freiwilligen Feuerwehren. Kinder und Jugendliche lernen hier viele praktische und nützliche Dinge, die fürs Leben wichtig sind und natürlich soll der Spaß dabei auch im Vordergrund stehen“, sind die Betreuerinnen Tamara Wendl, Julia Huber und Elvira Prangl überzeugt. „Ob dies der Umgang mit den Mitmenschen ist, die Bereitschaft, anderen zu helfen oder einfach Wissenswertes über das Feuerwehrleben. In unserer Feuerwehrjugend ist sicherlich für jede/jeden etwas Interessantes dabei. Man sollte zur Feuerwehrjugend gehen, weil man dabei helfen kann und der soziale Aspekt eine große Rolle spielt.“

Derzeit zählt die Feuerwehrjugend sieben Burschen. Die Betreuung der Jugend liegt in den Händen von drei Feuerwehrfrauen: Leiterin Tamara Wendl sowie Julia Huber und Elvira Prangl. Vor dem Wissenstest oder vor Bewerben wird mehrmals die Woche trainiert bzw. gemeinsam an der Vorbereitung gearbeitet.

Obwohl die Dörfler Jugend erst im Jahr 2010 gegründet wurde hat man es bei den Landeswettkämpfen 2014 in Baumgarten bis zur Teilnahme am Florianicup, also dem Wettstreit unter den neun besten Gruppen des Landes, geschafft. An Bezirks- und Landeswettkämpfen nimmt man gemeinsam mit den Feuerwehrjugendlichen aus Steinberg und Oberpullendorf teil.