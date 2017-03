Drei Tage haben 47 Musiker des Musikvereins Dörfl im Tonstudio verbracht – nun gibt es die erste CD des Musikvereins Dörfl. Die Musiker haben sich damit selbst zum heurigen 50-jährigen Jubiläum ihres Vereins ein Geschenk gemacht.

Auch eigens komponierter Marsch ist zu hören

Die CD, die im Laufe des Jubiläumsjahres offiziell präsentiert werden wird, beinhaltet 16 Titel, davon vier von der „Hie und Do Musi“, einem Ensemble des Vereins. Außerdem wird man eine Aufnahme des traditionellen Neujahrsliedes mit Gesang hören können sowie einen eigens von Kapellmeister Gottfried Putz für das Jubiläumsjahr komponierten Marsch mit dem Titel „40-50-60“.

Putz selbst, der auch Gründungsmitglied des Musikvereins gewesen ist, kann sich nämlich zusätzlich zum 50er des Vereins über zwei persönliche Jubiläen freuen: Einerseits feierte er dieser Tage seinen 60. Geburtstag und andererseits im heurigen Jahr sein 40. „Dienstjubiläum“ als Kapellmeister.

Die Uraufführung seines neuen Marsches „40-50-60“ erfolgte im Rahmen der Mitternachtseinlage beim Musikerball am Samstag, für die auch ein filmisches Best-Of der Mitternachtseinlagen der vergangenen Jahre sowie die Geschichte des Vereins in Gedichtform vorbereitet worden waren.

Der Ball selbst war gleichsam Auftakt zum Jubiläumsjahr, in dem vor allem zwei große Veranstaltungen gefeiert werden. So gibt es am 6. und 7. Mai ein großes Zeltfest mit Bezirksblasmusiktreffen am Sportplatz in Steinberg und am 26. August eine Festveranstaltung beim Musikhaus im Dörfl. „Congratulations“ hieß es schon bei der Balleröffnung, die diesmal von einer XL-Combo unter der Leitung von Kapellmeister-Stellvertreter Franz Horvath übernommen wurde.