Am 1. April fand das große Miss Burgenland Casting im „Parndorf Fashion Outlet“ statt (BVZ.at hatte berichtet, siehe unten). Insgesamt 12 Mädchen aus dem ganzen Burgenland stellten sich der Jury und meisterten die Challenges mit Bravour. Anschließend gab es zehn Final-Plätze, die vergeben wurden.

Margot Pölz aus Lackendorf und Marijana Milanovich aus Oberpullendorf konnten einen Finalplatz ergattern.

Am 22. April findet die Miss Burgenland-Gala im „Parndorf Fashion Outlet“ statt. Die Jury wählt am Ende eine Gewinnerin, die gemeinsam mit der Zweitplatzierten das Bundesland Burgenland bei der Miss Austria Wahl am 6. Juli im Casino Baden vertreten wird.