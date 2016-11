„Sie mussten leiden und sterben nur weil sie anders waren“: So steht es am Mahnmal für Roma und Siniti in Lackenbach geschrieben. Am Samstag fand dort die seit dem Jahr 1990 jährlich stattfindende Gedenkfeier des Kulturvereins der Österreichischen Roma und des Landes Burgenland statt, die von Schülern des Gymnasiums unter der Leitung von Markus Neuhold mit bewegenden Texten und Bildern mitgestaltet wurde.

Gedenken an Roma und Sinti in Lackenbach: Die 7B-Klasse des Gymnasiums mit Markus Neuhold und Direktorin Helga Fabsits erhielt für ihren Beitrag auch von Landeschef Hans Niessl, Staatssekretärin Muna Duzdar und Landesschulratspräsident Heinz Zitz viel Lob. | BVZ

1940 richteten die Nazis das Lager in Lackenbach ein. Es war mit 4.000 registrierten inhaftierten Roma und Sinti das größte dieser Art in ganz Österreich. Nur rund zehn Prozent erlebten die Befreiung durch die sowjetischen Truppen. Viele starben aufgrund der unmenschlichen Bedingungen im Lager selbst, der Großteil wurde nach Polen deportiert und ermordet.

„Es braucht die Erinnerung als Mahnung, damit wir nicht in Gefahr laufen, dass sich die Geschichte wiederholt“, betonte Landeshauptmann Hans Niessl in seiner Rede. Heuer galt das Gedenken auch besonders einem Mann, der im Lager Lackenbach das Licht der Welt erblickte und im März dieses Jahres verstorben ist: Rudolf Sarközi, der langjährige Präsident des Kulturvereins der Österreichischen Roma. „Er war die treibende Kraft zur Anerkennung der Roma als sechste österreichische Volksgruppe“, erklärte Staatssekretärin Muna Duzdar.