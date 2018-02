Großzügige Thermenanlagen, wohlig-warmes Heilwasser, kräftigendes Moor und individuelle Gesundheits- und Verwöhnangebote: Burgenlands heiße Quellen und Wohlfühloasen bringen Sonnenschein und erholsame Abwechslung in jeden kalten und trüben Tag – und das zu jeder Jahreszeit. Burgenlands Thermen bieten Erholung auf höchstem Niveau. Nachstehend ein Überblick.

St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen: In der großzügigen Thermal- und Saunalandschaft mit großen Rückzugszonen für Zwei entdeckt man Entspannung pur. Zusätzlich findet man im Sommer Natur- und Strandfeeling am hauseigenen Badesee. Ab Anfang Mai ist diese Oase mit Beach Bar und Chill Out Lounge und dem endlosweiten Blick in die Natur der „Serengeti“ bereit.

Heiltherme Bad Sauerbrunn: Im GesundheitsZentrum Bad Sauerbrunn steht ein umfangreiches Wohlfühl-Angebot zur Verfügung. In der Heiltherme kann man im Element Wasser entspannen und genießen. Neben der klassischen finnischen Sauna, einem Aroma-Dampfbad und einer Biosauna steht Ihnen zur sanften Erwärmung eine moderne Infrarotkabine zur Entspannung zur Verfügung.

Sonnentherme Lutzmannsburg: Wo die Kleinsten das Größte sind – so könnte man die Sonnentherme beschreiben. In Europas führender Baby- und Kleinkindertherme stehen Spaß und Entspannung in keinem Widerspruch zueinander. Weder für die Sprösslinge, noch für jene die den Schwimmflügerln längst entkommen sind.

Avita Therme Bad Tatzmannsdorf: Die AVITA Therme lockt mit einer vielfältigen Beckenlandschaft mit über 2.000 Quadratmeter Wasserfläche. 16 Wohlfühlsaunen im Sauna Garten Eden und AVITA Lady´s Spa lassen Sauna-Herzen wahrlich höher schlagen.

Allegria Familientherme Stegersbach by Reiters: Die Familientherme bietet den Gästen, aufgeteilt auf 14 Becken in verschiedenen Temperaturen und Tiefen, auf 1.500 m² Wasserfläche Baby-, Kleinkinder- und Kinderbecken, ein großes Thermalbecken mit Wildbach, Whirlpool, zwei Kaskaden-Außenbecken, Wellenbecken, Sportbecken sowie Sauna-Massagebecken und Sauna-Tauchbecken.

