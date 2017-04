Jugendbetreuer: Franz Heisinger, Isabella Ribarics-Schmidt

Zahl der Feuerwehrjugendmitglieder: ein Mädchen

Gründungsjahr der Feuerwehrjugend: 1984

Erfolge bei Wettkämpfen: Bezirkssieger 1989, 2. Platz beim Landesbewerb in Güssin g1989, 3. Platz beim Landesbewerb in Apetlon 1990, 3. Platz bei den Bezirkswettkämpfen 2001 in Bronze und 2. Platz bei den Bezirkswettkämpfen 2001 in Silber in Oberloisodorf