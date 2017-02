Bei der Freiwilligen Feuerwehr Frankenau legte Kommandant Walter Mersich seine Funktion zurück. Bis die Funktion des Kommandanten im Rahmen einer Neuwahl nachbesetzt wird, übernimmt Kommandant-Stellvertreter Abschnittsbrandinspektor Alexander Blazovich das Ortsfeuerwehrkommando interimistisch.

„Nach unserem Spanferkelessen am Faschingsdienstag und dem Kuppel Cup wird das Thema ‚Kommandant‘ angegangen“, so Kommandant-Stellvertreter Blazovich. Am Samstag, dem 4. März, veranstaltet die Feuerwehr Frankenau bereits zum achten Mal ihren Kuppel Cup in der Miloradic Halle. Bis jetzt haben sich 25 Gruppen dafür angemeldet.

„Anmeldungen sind noch unter http://frankenauer-kuppel-cup.lima-city.de möglich“, schildert Blazovich. Beginn ist um 13 Uhr. Nach den Bewerben gibt es eine Blue Light Party.