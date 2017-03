Am Freitagabend wurde ein neuer regionaler Tourismusverband, der Tourismusverband Lutzmannsburg Mittelburgenland, gegründet. Von 54 stimmberechtigten Delegierten aus der Unternehmerschaft waren 50 anwesend, die aus ihrer Mitte fünf Vorstandsmitglieder und fünf Ersatzmitglieder wählten.

Die Vorstandsmitglieder sind Sonnentherme-Geschäftsführer Harald Zagiczek, Hotelier Günter Kurz, der in Oberpullendorf und Lutzmannsburg Hotels betreibt, Deutschkreutz‘ Tourismusgeschäftsführer Christian Gradwohl, gleichzeitig Obmann von Blaufränkischland pur, Apotheker Alfred Szczepanski aus Oberpullendorf, ehemaliger Obmann des früheren Regionaltourismusverbandes, und Oliver Mühleder, Geschäftsführer für elf JUFA-Standorte, unter anderem Neutal.

Zusätzlich entsendete die Gemeinde Lutzmannsburg als Gemeinde mit den meisten Nächtigungen wie im Tourismusgesetz vorgesehen mit Thomas Angerer vom Hotel „All in Red“ und dem örtlichen Tourismusobmann Herbert Pauer zwei weitere Vorstandsmitglieder. Diese wählten in weiterer Folge aus ihrer Mitte Günter Kurz zum Obmann und Christian Gradwohl zu seinem Stellvertreter.

