Früher lebte die Großfamilie Iby-Lehrner gemeinsam unter einem Dach im Weingut in Horitschon. Als die Idee von Gästezimmern im Weingut geboren wurde, entschlossen sich Eva und Paul Lehrner (die Eltern von Winzer Michael Lehrner), in das Elternhaus von Paul Lehrner in der Kirchengasse zu ziehen, welches leer stand.

„Für den Umbau meines Elternhauses zogen wir Architekt Martin Mostböck hinzu, er ist ein jahrzehntelanger Freund von mir. Uns war wichtig, dass das Haus barrierefrei ist“, schildert Paul Lehrner.

Das Elternhaus in der Kirchengasse war ein typisch burgenländischer Streckhof. Architekt Mostböck verband kleine Räume zu einem neuen Ganzen. Der Wohnbereich wurde mit einem Wintergarten vergrößert und das verbindende Element „die Rampe“, bildet einen zusätzlichen Raum und sichert Eva und Paul Lehrner eine barrierefreie Zukunft. „Wir haben das ganze Haus verbaut bis hin zum Kuhstall. Dort befindet sich jetzt mein gewünschter Wellnessbereich“, so Lehrner.

Seit Ende 2016 wohnt Familie Lehrner in dem umgebauten Streckhof und fühlt sich sehr wohl. „Wichtig ist auch, dass unsere Kinder nicht weit weg von uns wohnen“, fügte Lehrner hinzu. Am Wochenende wurde dem Projekt der Architekturpreis „Das beste Haus 2018“ verliehen. Den Preis schrieb die S-Bausparkasse in Zusammenarbeit mit dem Bundeskanzleramt Österreich, dem Architekturzentrum Wien und unter Mitarbeit der regionalen Architekturinstitutionen Österreichs bereits zum siebenten Mal aus.