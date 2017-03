„Es war keine spontane Entscheidung, sondern das Ergebnis eines gründlichen Abwägungsprozesses, in dem ich für mich selbst versucht habe, alle denkbaren Vor- und Nachteile, Chancen und Risiken zu bewerten“, meint der amtierende Bürgermeister Franz Haspel zu seinem Entschluss, sich bei den Wahlen im Oktober nochmals für die ÖVP Unterrabnitz-Schwendgraben als Spitzenkandidat zur Verfügung zu stellen.

Die ÖVP-Ortsparteien Unterrabnitz und Schwendgraben haben dieser Tage ihre Kandidaten- und Listenerstellung abgeschlossen und sprechen von einem engagiertem und erfahrenen Team.

„Ich muss gestehen, dass das kein einfacher Prozess für mich war, weil ich mir bewusst bin, dass das Amt des Bürgermeisters für die nächsten fünf Jahre einschneidende Veränderungen in der persönlichen und familiären Lebenssituation mit sich bringt. Ausschlaggebend für mich waren und sind – neben der positiven Haltung meiner Familie – die äußerst lobenden Gespräche und Meinungen aus der Bevölkerung“, so Haspel. Er führt mittlerweile seit März 2011 die Geschicke der Gemeinde. Am 27. Februar 2011 hatte er mit 347 zu 232 Stimmen die nach dem Rücktritt von Willi Heißenberger durchgeführte Bürgermeisterwahl gewonnen.

Haspel möchte das Erreichte bewahren und Unterrabnitz sowie Schwendgraben in planvollen Schritten für die Zukunft noch moderner und lebenswerter machen. „Zu meinen wichtigsten Grundprinzipien gehört es, offen und ehrlich miteinander umzugehen und glaubwürdig zu sein. Ich will ein Bürgermeister sein, der stets ein offenes Ohr für Anregungen, Wünsche und konstruktive Kritik hat und der sich um die Belange der Bürgerinnen und Bürger kümmert.“