„Wir wollen ein Mandat dazugewinnen und wieder den Bürgermeister und den ersten Vize stellen. Bei der vergangenen Wahl haben wir wegen acht fehlender Stimmen den Vize verloren“, gibt ÖVP-Gemeindeparteiobmann Robert Bürger die Zielsetzung für die Wahl vor.

Die ÖVP hat bereits die Weichen dafür gestellt und Ewald Bürger, der bereits die zweite Periode als Bürgermeister tätig ist, mit 100 Prozent wieder zum Spitzenkandidat gewählt. „Wenn etwas passiert in der Gemeinde, trägt es sehr oft unsere Handschrift, weil wir nicht nur in der ÖVP, sondern auch in den Vereinen stark aktiv sind“, so Robert Bürger.

Ärztliche Versorgung: Gespräche laufen

Bürgermeister Ewald Bürger ist unter anderem stolz auf die Hochwasserschutzmaßnahmen in Pilgersdorf, Bubendorf und Steinbach, die Investitionen in die Feuerwehren und Vereine, die Sanierung von Schule und Kindergarten, die Biogasanlage, die Umstellung der Beleuchtung auf LED in der ganzen Gemeinde oder die Projekte im Bereich der Wasserversorgung.

Was ansteht, ist die Umstellung des Ortsteils Pilgersdorf auf Trennsystem mit Schätzkosten in Höhe von fünf Millionen Euro. „Das ist mit ein Grund, warum ich noch einmal antrete, weil ich beim Projekt bis jetzt dabei war. Sofern ich wieder gewählt werde, werde ich dieses durchziehen“, so Ewald Bürger.

Ein weiteres Zukunfts-Projekt ist die Schaffung eines Mikro Öffentlichen-Verkehrs, wobei der Probebetrieb im Juni starten soll und die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung, wobei laut Bürger schon Gespräche einerseits mit einem Arzt und andererseits mit einer Siedlungsgenossenschaft betreffend Schaffung einer Praxis laufen.

Weitere Ideen möchte die ÖVP mit der Aktion „Einen Tag Bürgermeister – was würden Sie tun?“ sammeln. Außerdem möchte man so neue Leute für die ÖVP gewinnen. „Wir sind die Großgemeinde mit dem stärksten ÖVP-Anteil, die aber am wenigsten ÖVP-Parteipolitik betreibt“, meint Robert Bürger. Und Ewald Bürger ergänzt: „Wer etwas tun möchte, ist bei uns gerne gesehen, um Pilgersdorf weiter liebens- und lebenswert zu gestalten.“