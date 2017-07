Große Suchaktion nach verirrten Pfadfinder-Kids .

108 Einsatzkräfte, 13 Suchhunde und ein Hubschrauber suchten in der Nacht auf Freitag nach einer siebenköpfigen Pfadfindergruppe, die sich am Donnerstag in der Nähe des Geschriebensteins bei Rechnitz (Bezirk Oberwart) verirrt hatte ...