GroÃŸwarasdorf

Schon länger bietet die Gemeinde Großwarasdorf gehbehinderten oder gebrechlichen Bewohnern kostenlose Krankentransporte durch einen Gemeindearbeiter in einem Fahrzeug an, in das man auch mit einem Rollstuhl hineinfahren kann.

Ab Mitte März soll es noch mehr soziales Service für die Bewohner der vier Ortsteile Großwarasdorf, Kleinwarasdorf, Nebersdorf und Langental geben.

„Wer Hilfe braucht, ruft bei der Gemeinde an“

„Vor zwei Jahren haben wir einen Vortrag zum Thema Sozialhilfe mit dem Ollersdorfer Bürgermeister gehabt. Wir haben dieses Projekt aus Ollersdorf nun auf unsere Situation adaptiert“, erklärt Bürgermeister Rudolf Berlakovich zum Projekt „Sozialhilfe“, das noch in diesem Monat offiziell starten soll.

Bei einem ersten Zusammentreffen für das Projekt waren 34 Personen aus allen Ortsteilen anwesend, die bereit sind, sich in den Dienst der Sozialhilfe zu stellen. Sie werden für ihre – vor allem älteren – Mitbürger kostenlos Fahrtdienste zum Arzt bzw. zu Fachärzten oder zum Einkaufen übernehmen oder diese beim Spazierengehen begleiten.

„Wer Hilfe braucht, ruft einfach bei der Gemeinde an“, erklärt Bürgermeister Rudolf Berlakovich. Das Gemeindeamt vermittelt dann einen freiwilligen Helfer. „Der Gemeinde kostet dadurch dieser Service nichts“, betont Bürgermeister Berlakovich.