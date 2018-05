Am Freitag ging die Premiere des kroatischen Stückes „Teatar, teatar“ der Theatergruppe Großwarasdorf in der KUGA über die Bühne. Der Großwarasdorfer Ivan Rončević schrieb das Stück selbst. „Es ist immer schwer, ein passendes Theaterstück zu finden.

Da wir schon die vergangenen Jahre teilweise die Stücke adaptiert mussten, war es nicht mehr weit, selbst ein Stück zu schreiben“, erklärt Rončević. Die Entwicklung des Stückes dauerte zirka ein Jahr, von der ersten Idee bis zum fertigen Manuskript. „Die Inspiration kam während unserer Proben, da es immer interessant ist, was auf der Bühne wie auch hinter den Kulissen passiert und passieren kann. Insgesamt sind 15 sehr unterschiedliche Charaktere auf der Bühne und diese sind teilweise auf die Stärken der jeweiligen Schauspieler zugeschnitten“, so Rončević.

Rončević selbst ist künstlerischer Leiter und Regisseur der Theatergruppe und steht dieses Jahr selbst in der Rolle des Regisseurs auf der Bühne. Im Stück werden die Theaterwelt, das Schauspielerleben, die (Un-)Talentiertheit, der Wunsch nach Schauspielehre, wie auch der Einfluss der Gesellschaft auf den persönlichen (Nicht-)Erfolg thematisiert. Die nächsten Spieltermine sind am 18. Mai und am 20. Mai um jeweils 20 Uhr statt.