Der „Croatian Women of Influence-Award“ wurde heuer zum dritten Mal vom Croatian Women´s Network, einer Gesellschaft mit Sitz in Kanada, vergeben, die Frauen kroatischer Herkunft aus der ganzen Welt verbindet.

Die Großwarasdorferin Zorka Kinda-Berlakovich wurde für den Award durch eine internationale Kommission nominiert. „Heuer war ich die einzige Nominierte aus dem Burgenland und Österreich. Weitere Preisträgerinnen stammen aus Australien, Chile, Kanada, den USA, Bosnien und Herzegowina, Italien, Deutschland und Kroatien“, freut sich Kinda-Berlakovich, die sich nun auch Preisträgerin dieses Awards nennen darf.

Auszeichnung am Frauentag verliehen

In der Begründung für Kinda-Berlakovichs Auswahl wurden ihre bisherigen wissenschaftlichen und kulturellen Leistungen angeführt, unter anderem auch die Lehre und Forschung an der Uni Wien sowie die Professur für Kroatisch und Mehrsprachigkeit an der Pädagogischen Hochschule Burgenland.

Die Auszeichnung wurde am Internationalen Frauentag anlässlich einer wissenschaftlichen Konferenz des Croatian Women’s Network in Zagreb verliehen. Im festlichen Rahmen wurden die Preisträgerinnen einzeln vorgestellt und geehrt. „Wie bei der Laudatio hervorgehoben, ist diese Auszeichnung auch eine Bestätigung für meine Bemühungen, die guten und freundschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und Kroatien zu fördern, was mich als burgenländische Kroatin besonders freut“, so Kinda-Berlakovich.

„Diese Auszeichnung soll uns Frauen als Ansporn dienen, unseren Weg zu gehen“Zorka Kinda-Berlakovich

Die Wichtigkeit dieses Preises besteht für die Großwarasdorferin persönlich aber auch darin, aufzuzeigen, dass sich Frauen im Allgemeinen auf alle Lebensbereiche positiv auswirken und zur Besserung des menschlichen Zusammenlebens beitragen können. „Diese Auszeichnung soll uns Frauen als Ansporn dienen, unseren Weg zu gehen“, so Kinda-Berlakovich abschließend.