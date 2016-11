In der Halloweennacht lud die Pfadfindergilde wieder zum Gruselpfad auf der Kaisereiche ein. An die 50 Darsteller sorgten für schauriges Vergnügen. Für die kleinen Besucher gab es eine Happy Halloween-Ecke mit Spiel- und Bastelstationen. Die eingenommenen freien Spenden gehen an die Kinderdiabetiker Burgenland Mitte.