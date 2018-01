Mit Michael Schlaffer hat die Freiwillige Feuerwehr Haschendorf einen neuen Kommandanten gefunden. Wie die BVZ berichtete, legte Herbert Hahn mit Jahresende seine Funktion nieder. Seit 1. Jänner hat nun Schlaffer die Funktion über.

„Mein Vater war bereits Kommandant-Stellvertreter und deshalb war mir klar, dass ich eines Tages auch eine Führungsfunktion in der Feuerwehr übernehmen möchte. Meine Feuerwehrkameraden begrüßten mein Vorhaben und versicherten mir ihre vollste Unterstützung“, erklärt Schlaffer. Ziele und Vorhaben gibt es einige in der Feuerwehr, unter anderem die Teilnahme an diversen Leistungsabzeichen und die Durchführung des alljährlichen Feuerwehrheurigen.

"Vor 14 Jahren beigetreten"

„Vor 14 Jahren bin ich der Feuerwehr Haschendorf beigetreten. Nach der Grundausbildung habe ich die Funktion des Sirenenbetreuers übernommen. Nach einigen Weiterbildungslehrgängen an der Landesfeuerwehrschule übte ich die Funktionen des Atemschutzwarts und des Zugskommandanten aus. Durch diese unterschiedlichen Aufgaben konnte ich sehr viel Erfahrung sammeln, welche mir als Feuerwehrkommandant sicher zugute kommen werden“, so der neue Kommandant.

Im heurigen Jahr wird die Feuerwehr diverse Klein-Geräte und diverse Ausrüstungsgegenstände ankaufen. Zurzeit hat die Feuerwehr Haschendorf einen Stand von 32 aktiven Feuerwehrmitgliedern, zwei Feuerwehrjugendlichen und neun Reservisten.