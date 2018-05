Die Oberpullendorfer Buchhändlerin Herta Emmer vom Organisationsteam des Literaturfestivals „Grenzenlos lesen“ in Lockenhaus sprach mit der BVZ über das Thema Fake-News, zu dem es im Rahmen des Kinder- und Jugendtags am 21. Juni einen Workshop gibt.

BVZ: Sie bieten gemeinsam mit der BVZ einen Workshop zum Thema „Fake-News“ an. Warum haben Sie sich entschieden, dieses Thema aufzugreifen?

Emmer: Fake-News ist ein Schlagwort, das immer öfter zu hören ist. In meinen Augen ist es wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ein mündiger Bürger sollte, um am politischen Prozess teilnehmen zu können, wissen, wie er zu Informationen über Parteien und Politiker kommt. Gelenkte Nachrichten führen zu manipulierten Bürgern. So wie Menschen nach 1945 sagten, sie haben von nichts gewusst. In den offiziellen Medien der nationalsozialistischen Regierung wurde nur einseitig berichtet und manipulierte Nachrichten, heute würde man Fake-News dazu sagen.

„Immerhin geht es darum, kritischen Geist zu fördern“

Was erwartet die Jugendlichen im Workshop?

Grundsätzlich müsste man in der Schule und im Elternhaus üben, Geschichten zu überprüfen. Und zwar regelmäßig. Dieser Workshop gilt als Startangebot, diese wichtige demokratiepolitische Kenntnis den Jugendlichen näher zu bringen. Immerhin geht es darum, kritischen Geist zu fördern. So kann man diesen Workshop aus zwei Gründen empfehlen: wegen der Förderung der Schreibkompetenz und wegen der politischen Bildung. Grundsätzlich gibt es zwei Buchungsmöglichkeiten: a) Von der objektiven Meldung zum – tendenziösen – Artikel bzw. b) Von der Facebook-Meldung zur Realitätsprüfung. Wie schaffe ich mir ein möglichst klares Bild.

Wie werden diese beiden Themenbereiche angegangen?

Ein Workshop befasst sich mit der täglichen Arbeit von Journalisten. Die Jugendlichen bekommen eine Presseaussendung zum Beispiel von der Polizei. Sie sind angehalten, daraus nach verschiedenen Aspekten, Artikel zu verfassen (pro Täter, pro Opfer, seriös, marktschreierisch, …) und zum Abschluss die Ergebnisse vor der Gruppe zu präsentieren. Der zweite Workshop behandelt ein aktuelles Thema aus den sozialen Medien. Dieses wird überprüft, die Jugendlichen recherchieren die Fakten. Dann schreiben sie selbst einen Artikel und tragen diesen in der Gruppe vor.

Stichwort Soziale Medien: jüngere Mediennutzer informieren sich über Nachrichten oft in sozialen Medien. Sind sie aus Ihrer Sicht besonders gefährdet, auf Fake-News hereinzufallen?

Jeder Mensch ist gefährdet, auf Fake-News hereinzufallen, der sich nur einschlägig informiert. Jugendliche sind deshalb besonders stark gefährdet, weil ihnen noch Lebenserfahrung fehlt und ihre Peer-Groups besonders klein sind. Deshalb ist es wichtig, kritischen Geist einzupflanzen und sie auf diese Gefahr der Vereinnahmung hinzuweisen.

„ Menschen lassen sich gerne in ihren erwarteten Meinungen bestärken “

Was macht Fake-News so attraktiv und glaubwürdig, dass sich so viele Menschen davon täuschen lassen?

Viele Menschen sind sensationssüchtig. Über große Skandale wird gerne und viel gesprochen. Aus der journalistischen „alten Zeit“, wo es einen Ehrenkodex gab, sind wir gewohnt, Zeitungen und Artikeln Vertrauen zu schenken. Diese gelernte Erfahrung gilt aber nicht für die sozialen Medien, für all die Texte, Diskussionsgruppen und shit-storms. Unsere Gesellschaft empört sich gerade über die Maßen. Wir können uns gar nicht genug aufregen und aufgrund der Geschwindigkeit bleibt wenig Zeit, Neuigkeiten („news“) zu verifizieren, auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Menschen lassen sich auch gerne in ihren erwarteten Meinungen bestärken. So ist es leicht, über soziale Medien zu manipulieren. Um sich nicht täuschen zu lassen, muss man sich ziemlich umfassend informieren. Diese Zeit investieren wir nicht. Im Grunde muss man vertrauen, dass JournalistInnen korrekt berichten. Deshalb ist es wichtig, eine Sensibilität für seriöse Quellen zu entwickeln.

Wie sollte man auf Fake News reagieren?

Es braucht einen Basisbildung zu Medien(konsum) ebenso wie zu demokratischen Verfassungen und zur Ethik (unseren vereinbarten Verhaltenskodices). Die sind Bindeglieder einer modernen demokratischen Gesellschaft, Übereinkünfte, wie das Zusammenleben in der Gesellschaft stattfindet.