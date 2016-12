Horitschon

Am Samstag fand im Horitschoner Gasthaus Lazarus das 9. Break the Border Festival statt.

9. Break the Border Festival .

Während woanders schon die ersten Menschen ihren ersten Zuckerschock am Punschstandl erleiden, bot der Jugend- und Kulturverein Break the Border ein vorweihnachtliches Alternativprogramm an. Insgesamt 6 Bands und 2 DJs rockten beim Lazarus auf zwei Floors auf.

Das Line-Up bot heuer einen bunten Stilmix, der mit „Millions Of Dreads“, „Ocho Macho“, „Ramazuri“, „Facelift“, „Whory Johnnys“ und „Bandroom Casting Couch“ von Reggae über Rock bis Alternative reichte. Im Anschluss sorgten DJ Massi Schneeberger und DJ Nick Wukovits für gute Unterhaltung in der Grottendisco.