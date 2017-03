Horitschon

Die Horitschoner Gulaschkanoniere veranstalteten am Rosenmontag ihr traditionelles Gulaschessen im alten Feuerwehrhaus.

Am Sonntag zuvor gingen die Gulaschkanoniere in der Ortschaft hausieren, um die Bevölkerung zur ihrer bereits traditionellen Veranstaltung einzuladen. Am nächsten Tag wurden den zahlreichen Besuchern leckeres selbst gemachtes Gulasch serviert. Unter die Gäste mischten sich auch Bürgermeister Peter Heger und Vizebürgermeister Emmerich Kohlmann.