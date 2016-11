Mit 1. November schloss die Bäckerei Horvath in Deutschkreutz ihre Pforten. „Aus gesundheitlichen Gründen, früher als geplant, werde ich in Pension gehen. Mein Team und ich möchten uns für ihre langjährige Treue und das entgegengebrachte Vertrauen herzlich bedanken“, so Franz Horvath.

Übernahme „aus einem Gefühl heraus“

Mit Viktor Warda von der Bäckerei Warda in Lackenbach konnte ein neuer Betreiber für die Bäckerei in Deutschkreutz gefunden werden. „Ich wurde darauf angesprochen, unter anderem von Bürgermeister Manfred Kölly, ob ich die Bäckerei in Deutschkreutz übernehmen will. Aus einem Gefühl heraus, habe ich mich entschlossen, dies zu tun“, so Warda.

Am vergangenen Montag konnte die Bäckerei in Deutschkreutz wieder eröffnet werden. „Wir bekommen eine neue Verkaufsvitrine. Leider wird diese erst am Donnerstag geliefert, die Übernahme ging doch relativ rasch. Weiter haben wir neue Regale vom Tischler bekommen sowie die Kühlschränke adaptiert. Den Eduscho-Ständer wird es weiterhin geben“, so Warda.

Die Bäckerei Warda ist für ihr Brot aus Natursauerteig sowie für das Hochzeitsbeugel bekannt. „Die Bäckerei in Deutschkreutz hat nur am Vormittag geöffnet, am Nachmittag ist sie geschlossen“, so Warda.