Im Mai 2013 eröffneten die Schwestern Cecilia Havmöller und Susanna Paller aus Steinberg-Dörfl im siebenten Bezirk in Wien die erste vollvegane Eisdiele Österreichs. Etwas mehr als drei Jahre später, gibt es nun schon die vierte „Veganista“-Filiale in Wien – und zwar in der Taborstraße.

Auf knapp 40 Quadratmetern werden extravagante Eiskreationen wie Tiramisu, Heidelbeer-Lavendel, Matcha und Orange-Olivenöl-Safran ebenso angeboten, wie cremiges Erdnussbutter-Eis und etliche zuckerfreie Sorten.

Mehr als hundert Sorten kreiert

Susanna Paller, „Veganista Ice Cream Master Chef“, hat schon mehr als hundert verschiedene Sorten kreiert. Künstliche Zusatzstoffe, künstliche Aromen, Fertigmischungen sowie Eispulver sind dabei tabu. Serviert werden die „coolen“ Spezialitäten auf veganen Stanitzeln und Cups aus Stärke.

„Meine Schwester und ich ernähren uns schon seit vielen Jahren vegan und deswegen konnte wir nie richtig gutes Creme-Eis essen. Irgendwie war es daher naheliegend, dass wir uns entschlossen haben, veganes Eis einfach selber zu machen“, erzählt Cecilila Havmöller über den Beginn der erfolgreichen Geschichte von „Veganista“.