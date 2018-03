Im Mai 2013 eröffneten die Schwestern Cecilia Havmöller und Susanna Paller in Wien die erste vollvegane Eisdiele Österreichs. Knapp 5 Jahre später gibt es nun schon die sechste Veganista Filiale in der Bundeshauptstadt. Anlässlich der Eröffnung vorigen Donnerstag im sechsten Bezirk (Amerlingstraße/Ecke Mariahilferstraße) fragte die BVZ die Unternehmerinnen nach dem Geheimnis ihres Erfolgs und ihren Plänen für die Zukunft.

BVZ: Vor fünf Jahren haben Sie die erste Veganista Filiale eröffnet. Wie kam es dazu? Hätten Sie sich damals vorstellen können, nach fünf Jahren schon sechs Filialen zu betreiben?

Havmöller: Meine Schwester und ich leben schon viele Jahre vegan. Was uns als Veganerinnen immer gefehlt hat, war Eis. Es gab natürlich Zitronen-Sorbet, aber wir wollten auch mal Kaffee-Eis oder etwas anderes Cremiges. Deswegen haben wir uns entschlossen, es selber zu machen. Natürlich hat uns jeder abgeraten und kaum jemand hat an uns geglaubt. Wir haben es aber geschafft und freuen uns sehr, dass so vielen Menschen unser Eis schmeckt. Grundsätzlich wollten wir von Anfang an ein Konzept auf die Beine stellen, das man später vervielfältigen kann. Dass es so schnell geht, hat uns selber etwas überrascht. Aber wir sind harte Arbeit gewohnt, und deswegen haben wir uns auch vor dieser Expansion nicht gefürchtet.

BVZ: Wie viele Menschen sind aktuell bei Ihnen beschäftigt?

Havmöller: Im Sommer werden es so um die 75 Mitarbeiterinnen sein. Im Winter weniger.

BVZ: Können Sie eine ungefähre Zahl angeben, wie viele Kugeln Eis im Vorjahr bei Veganista verkauft wurden?

Havmöller: Das ist schwer zu sagen. Es sind jedenfalls sehr, sehr viele Kugeln.

BVZ: Wie viele verschiedene Eissorten haben Sie im Sortiment, welche sind besonders gefragt?

Havmöller: Wir haben mittlerweile schon knapp 300 Eissorten im Sortiment. Besonders gefragt sind Cookies Eis, Erdbeer Agave Eis, Orange Olive Safran Eis und Klassiker wie Himbeere und Schokolade.

BVZ: Wird es heuer neue Sorten geben?

Havmöller: Wir haben schon Rezepte für ein Pancakes Eis, Nougat Eis, Erdbeercreme Eis, Peanutbuttercup Eis, Orange Salbei Eis, Linzertorten Eis, Linzeraugen Eis, Krapfen Eis und zum Beispiel Maracuja Eis. Aber es kommen noch viele weitere neue Sorten.

BVZ: Mittlerweile gibt es die sechste Veganista Filiale in Wien. Gibt es weitere Ausbaupläne – eventuell auch außerhalb Wiens?

Havmöller: Wir machen auf jeden Fall weiter! Eine Expansion in die Bundeslänger steht schon länger auf unserer Wunschliste. Sobald wir geeignete Lokale finden, gehen wir in andere Städte. Aber auch in Wien sind wir immer auf Standortsuche. Wenn das Richtige kommt, werden wir sicher wieder zuschlagen.