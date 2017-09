„Es wird große Anstrengungen brauchen, den enormen Standard auch in der Zukunft zu erhalten und möglichst noch zu verbessern“, so Werner Schöll von Zukunft Dorf. Auf der Liste sind mit Maria Schweikert, Robert Gatterweh, Ernst Hihlik, Silke Nußbaumer, Michelle Derfler, Michaela Martinek, Christine Friedl, Christoph Leopold und Johann Reitter viele neue Gesichter.

„Wir erwarten uns ein viertes Mandat"

„Kandidaten der ersten Stunde“ wie Günther Pauer, Elfriede Wilfinger und Johann Kutrovats machen einen Schritt in die zweite Reihe, so Schöll. „Wir wollen mit Innovation, Kreativität und Handschlagqualität etwa beim Neubau des Gemeindeamtes oder der Errichtung von Hausplätzen beitragen“, so Schöll. Man wolle Stimmen und Mandate zulegen. „Wir erwarten uns ein viertes Mandat. Bei der Bürgermeisterwahl wünsche ich mir, in die Stichwahl zu kommen“, meint er.