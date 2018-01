Der viel diskutierte Ärztemangel bedeutet auf den Bezirk umgemünzt in Zahlen folgendes: In den kommenden fünf Jahren erreichen acht der neunzehn Hausärzte, also Allgemeinmediziner mit Kassenvertrag, das 65. Lebensjahr und können damit den Ruhestand antreten.

Auf Wunsch können diese ihren Kassenvertrag auch etwas später kündigen, spätestens läuft dieser aber mit Erreichen des 70. Lebensjahres aus. Im Bezirk werden in den nächsten zehn Jahren im niedergelassenen Bereich also einige Ärzte benötigt werden. In manchen Gemeinden ist der Generationenwechsel schon gelungen wie etwa in Steinberg-Dörfl/Piringsdorf, Markt St. Martin oder Großwarasdorf.

In allen diesen Gemeinden hat man danach getrachtet, auch eine entsprechende Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, um damit für jobsuchende Ärzte attraktiv zu sein. Auch andere Gemeinden, die in den nächsten Jahren betroffen sind, schlagen diesen Weg ein. Andere Bemühungen, den Beruf des Landarztes attraktiver zu machen, sind etwa die Forcierung von Gemeinschaftspraxen oder das Projekt Akutordinationen. Solche Rezepte sind auch nötig, um Ärzte aufs Land zu bringen, denn Ärzte auf Rezept gibt’s leider nicht.