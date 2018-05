Der eine Klub ist Zwölfter (Deutschkreutz), der andere Klub Dreizehnter (Horitschon). Vor etwa einem Monat war das noch undenkbar. Denn damals lagen immerhin zehn Punkte zwischen den Lokalrivalen in der BVZ Burgenlandliga, hatte Horitschon gerade zum zweiten Mal in dieser Saison seinen Trainer entlassen. Doch dieser letzte Schachzug scheint aufzugehen. Seit dem Dienstantritt von Matthias Bleyer holte die eco puls-Truppe in fünf Spielen zehn Punkte, während die Deutschkreutzer nur noch einen Zähler erspielen konnten.

Damit befinden sich fünf Runden vor Schluss leider beide Bezirksteams im Abstiegskampf, was vor allem die „Kreutzer“ hart trifft. Lange Zeit sah es eben nach einer ruhigen Saison im gesicherten Mittelfeld aus. In Horitschon musste man nach dem verkorksten Herbst und dem mäßigen Start ins Frühjahr ohnehin damit rechnen bis zum Schluss um jeden Punkt „raufen“ zu müssen.

Dennoch ist davon auszugehen, dass wir auch 2018/2019 beide Klubs in der obersten Spielklasse des Landes sehen werden. Erstens sind die „Kreutzer“ den Abstiegskampf gewöhnt und zweitens ist man mit vielen Teams auf Augenhöhe, man belohnt sich derzeit einfach nur nicht. Für Horitschon spricht eindeutig der Aufwärtstrend, den man zuletzt auch in viele Zähler ummünzen konnte.