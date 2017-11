Der tödliche Unfall im zweispurigen Bereich der S31 Höhe Oberpullendorf und der Lkw-Unfall beim B61a-Kreisverkehr bei Oberloisdorf haben zu Diskussionen betreffend Verkehrssicherheit auf den beiden Streckenabschnitten geführt. Immer wieder geäußerte Kommentare, dass sich die Planer dabei nicht viel gedacht haben und man besser dieses oder jenes gemacht hätte, erinnern ein bisschen an die vielen „Experten-Meinungen“ nach einer Niederlage des Fußballnationalteams, die genau gewusst hätten, wie man das Spiel gewinnt.

Leider drohen in der Menge solcher auf verallgemeinernde Äußerungen verkürzten kritischen Stimmen jene durchaus auch sehr zahlreichen unterzugehen, die konkrete konstruktive Vorschläge zur Erhöhung der Verkehrssicherheit machen. Ganz in deren Sinne dürfte es sein, dass es nun zu einer Überprüfung zusätzlicher Maßnahmen für mehr Sicherheit kommt. Auch wenn man gewisse Unfallursachen – Sekundenschlaf, erhöhte Geschwindigkeit, etc. – nie ausschließen kann, kann man – oft auch mit kostengünstigen Maßnahmen wie Markierungen, Verkehrszeichen oder Beschränkungen – sicher eine Verbesserung der Verkehrssicherheit erzielen.