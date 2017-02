Es ist fast wie in jedem Jahr. Rechtzeitig zum Vorbereitungsstart der meisten Teams haben Kälte und Schnee die Trainingsplätze fest im Griff.

Natürlich würden die meisten Trainer und Spieler lieber mit dem Ball trainieren, die gefrorenen Plätze lassen aber kaum Übungen mit dem runden Spielgerät zu. Dazu kommt noch, dass durch die Platzverhältnisse das Verletzungsrisiko stark ansteigt. Ausfälle während der Vorbereitung kann überhaupt niemand brauchen.

An dieser Stelle ist sowohl die Kreativität der Trainer und Vereine, als auch das Budget der Klubs gefragt. Bei Witterungsbedingungen wie derzeit muss oft in Hallen, Turnsäle oder auf Kunstrasenplätze ausgewichen werden. Da die wenigsten Vereine solche „Ausweichquartiere“ ihr Eigen nennen können, kann das ins Geld gehen. Gute Kontakte und vielleicht auch Hilfe durch die Gemeinden sind in diesem Fall Goldes wert.

Ein großer Nachteil sind die gefrorenen Plätze auch für jene Teams, die noch Verstärkungen suchen. Ein Test auf gutem Rasen wäre natürlich viel sinnvoller als einem Testkandidaten zum Beispiel in der Halle auf die Beine zu sehen. So gesehen sorgt die Situation also für noch mehr Spannung im Vorfeld – weil das Warten auf den Rückrundenstart einige Fragen noch unbeantwortet lässt.