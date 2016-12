Der USC Kirchschlag entführte wie im Vorjahr den Sieg beim Raika- Cup in der Sporthalle Oberpullendorf. Auf dem Weg zur Titelverteidigung „räumten“ die Niederösterreicher mit dem ASK Horitschon und dem SC Oberpullendorf zwei potenzielle Bezirksteilnehmer für das BFV-Hallenmasters in Oberwart aus dem Weg.

Denn aufgrund der guten Besetzung der 22. Auflage des Turniers mit zwei Herbstmeistern (Bad Sauerbrunn und Oberpetersdorf/Schwarzenbach) sowie zwei BVZ Burgenlandligisten (Horitschon und Deutschkreutz) wären die 108 Punkte für den Finalsieg wohl schon einer Qualifikation gleichgekommen. So wird das Event in Oberwart am 14. Jänner zu einem sehr hohen Prozentsatz auch bei der Auflage 2017 ohne einen Teilnehmer aus dem Bezirk Oberpullendorf über die Bühne gehen. Dabei zeigten vor allem Oberpullendorf und Horitschon zeigten zwischen den Banden durchaus Ansehnliches.

Großen Wert auf eine Teilnahme legten beide Klubs aber ohnehin nicht. Sowohl für die Bezirkshauptstäder als auch für die Mannen aus der Rotweingemeinde ist die Hallensaison schon wieder Geschichte. Der Erholung und dem Abstand vom runden Leder, um im Jänner wieder fokussiert in die Vorbereitung zu starten, wird der Vorzug gegeben – einerseits zwar verständlich, aber doch schade.