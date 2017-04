„Die Welt lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht.“ Dieses Zitat von Ewald Balser hat Rot Kreuz-Bezirksstellenleiter Franz Stifter zu einem Stehsatz für die vielen Freiwilligen seiner Bezirksstelle gemacht.

Es trifft aber in besonderem Maße auch auf einen Nikitscher zu: Vinzenz Fleischhacker war bereits 18 Mal im Sudan, um dort Menschen zu helfen, die nicht einmal Zugang zu Trinkwasser haben. Ein höchst außergewöhnliches Engagement, das aber im Mittelburgenland zum Glück nicht einzigartig ist.

Man denke zum Beispiel an das Ehepaar Fennes aus Deutschkreutz, das das Aidswaisendorf „Mother of Peace“ in Simbabwe errichtet hat oder an Elfriede Schweifer aus Horitschon, die die Caritas-Sozialstation im rumänischen Wetschehaus aufgebaut hat, oder an Schwester Marco aus Rattersdorf, die mit ihrem Jabulani-Center in Südafrika Frauen und Kindern eine Perspektive bietet.

Den Weg der Hilfe, den diese außergewöhnlich engagierten Personen beschritten haben, kann und will sicher nicht jeder gehen. Muss man auch nicht. Denn wenn man möchte, gibt es viele Wege, jemandem zu helfen, wie das Engagement in Freiwilligenorganisationen, Nachbarschaftshilfe, Patenschaften oder Benefizaktionen.