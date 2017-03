Die Online-Petition „Rettet die Rettung“ war auch bei der Bezirksversammlung des Roten Kreuzes Oberpullendorf ein bestimmendes Thema. Aufgrund einer geplanten Gesetzesänderung betreffend der Vergabe öffentlicher Aufträge, die auf mehr Wirtschaftlichkeit abzielt, wären nur mehr Notfalleinsätze mit Notarzt ein „geschützter Bereich“. Alle anderen Bereiche, also der „normale“ Rettungsdienst, Sanitätsdienste sowie Dienste bei Großveranstaltungen würden ausgeschrieben und an den Bestbieter vergeben.

Dadurch würden aber die vielen Freiwilligen, die derzeit beim Roten Kreuz und anderen Rettungsorganisationen tätig sind, keinen Platz mehr im System haben. Und mit ihrem „Verschwinden“ würde gleichzeitig eine unglaubliche personelle Ressource verloren gehen, auf die man jetzt im Katastrophen- und Notfall jederzeit zurückgreifen kann.

Alleine im Bezirk wurden im Vorjahr im Rettungsdienst 15.752 unbezahlte Dienststunden geleistet. 54 First Responder, mehr als die Hälfte Freiwillige, fuhren zu 441 Einsätzen. Etwas „einzusparen“, was mit viel Idealismus ehrenamtlich und ohnehin kostenlos für die Gesellschaft erbracht wird, ist am falschen Ende „gespart“.