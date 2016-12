In der Polytechnischen Schule Oberpullendorf gibt es ein eigenes Unterrichtsfach für Eigenverantwortung. Konkret handelt es sich dabei um die sechste Stunde am Freitag. Hat jemand die ganze Woche gewissenhaft gearbeitet, also Eigenverantwortung gezeigt, darf er diese Stunde früher nach Hause gehen.

Zusätzlich hat man sich ein Gutpunkte-System für überdurchschnittliche Leistungen ausgedacht, wobei die Schüler ab einer gewissen Zahl an Gutpunkten an einem Belohnungsprojekt wie einem Besuch am Christkindlmarkt teilnehmen dürfen. So einfach und klar wie dieses System ist, so deutlich sind für die Schüler die Konsequenzen ihres Handelns erkennbar und sogar spürbar.

Wenn man nicht ordentlich gearbeitet hat, muss man die Konsequenzen tragen und eine Stunde länger in der Schule bleiben oder im Unterricht sitzen, während Klassenkameraden über den Adventmarkt bummeln. In einer Welt, wo Gastronomen darauf verklagt werden, dass man sich selbst am heißen Kaffee die Zunge verbrannt hat oder auf Gebrauchsanweisungen mancher Waschmaschinen in Amerika schon vermerkt ist, dass man seine Katze besser nicht reinstecken sollte, muss Eigenverantwortung im Leben wieder Schule machen.