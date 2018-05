Die Zahl 80 hatte in den vergangenen Jahren für einige Schulen etwas Bedrohliches an sich. Per Beschluss der Landesregierung wurde als Mindestschülerzahl damals noch für Hauptschulen zunächst 90 eingeführt, später 80. Die Hauptschule in Lackenbach wurde deshalb geschlossen.

Auch an anderen Schulstandorten des Bezirks musste man Jahr für Jahr zittern, ob man die nötige Schülerzahlen trotz Geburtenrückgängen wohl erreicht. Nachdem zuerst eine mehrjährige Pilotphase der Neuen Mittelschule und dann interimistisch Expositur-Lösungen wie zwischen den Neuen Mittelschulen Lockenhaus und Bernstein oder auch Horitschon und Deutschkreutz Schulstandorte bewahrten, beschert nun ein Pilotprojekt zumindest für Lockenhaus und Bernstein Standortgarantie.

Denn die dortigen Volks- und Neuen Mittelschulen werden zu einem der ersten beiden Bildungscluster im Land zusammengefasst, in dem ab Herbst 230 Schüler aus vier Schulen unter einer Direktion betreut werden. Und damit ist die 80 dort Geschichte.