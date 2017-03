Bis zum 15. März mussten die Vereine die Lizenzierungsunterlagen bei der Bundesliga abgeben. Der SC Ritzing reichte als einer der wenigen Regionalligisten die Unterlagen fristgerecht ein und hofft, diesmal auch die Lizenz zu erhalten. Beim letzten Meistertitel vor zwei Jahren wurde diese verweigert, im letzten Jahr zog man aufgrund der sportlichen Situation zurück.

Die Entscheidungen der Bundesliga dürfen in diesem Jahr mit besonderer Spannung erwartet werden. Denn aufgrund der Liga-Aufstockung ab Sommer 2018 (samt erleichterten Lizenzierungskriterien) verzichten viele Klubs auf ein Lizenzierungsverfahren und einen möglichen Aufstieg in diesem Jahr. Sportlich läuft ohnehin alles für den SC Ritzing, gibt es fast ein „Freilos“.

Nachdem mit der Vienna der härteste Titelkonkurrent aufgrund wirtschaftlicher Turbulenzen und einer Insolvenz am Saisonende absteigen muss, ist der Aufstiegsplatz in der Praxis nur mehr Formsache. Denn mit ziemlicher Sicherheit entfällt auch das Relegationsduell mit einem Vertreter aus der Regionalliga West. Sowohl Tabellenführer Grödig als auch der erste Verfolger Anif such(t)en nicht um eine Lizenz an und die ersten Verfolger haben schon 20 Punkte Rückstand. Die Chance auf Bundesliga-Fußball im Bezirk ist also tatsächlich so groß wie noch nie.