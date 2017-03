Als „situationselastisch“bezeichnete es der ehemalige österreichische Verteidigungs- und Sportminister Gerald Klug einmal so schön. Gemeint waren Entscheidungen sowie Einschätzungen, die man den Umständen entsprechend situativ und variabel anpassen kann. So kann etwa im Fußball für ein abstiegsbedrohtes Team ein Remis gegen einen Top-Klub schon einmal als Sieg eingestuft werden. Diese situationsbedingte Zielanpassung gilt für den ASK Kaisersdorf nun allerdings nicht mehr. Für den Klub zählen in seiner mittlerweile prekären Situation ab nun nur noch „echte“ Siege – egal gegen wen.

Denn so stark die Hoffnung auf den Klassenerhalt im Winter aufgekommen ist, so schnell scheint sie nun nach den zwei Frühjahrsniederlagen schon wieder verflogen. Aufgrund der Tatsache, dass die direkte Konkurrenz bereits punkten konnte, vergrößerte sich nicht nur der Abstand, sondern es verrinnen mit jeder Runde auch die verbleibenden Chancen, diesen zu verkleinern.

Nun ist es egal, wie der Gegner heißt. Sätze wie „Gegen die könnten wir mit einem Punkt schon leben“ dürfen in den Kaisersdorfer Köpfen nicht mehr existieren. Dieser „Elastizität“ hat man sich mittlerweile leider beraubt. Es reichen schlichtweg nur noch „echte“ Siege und keine „gefühlten“ – und das eben auch gegen die „Großen“.