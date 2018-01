Die Hallensaison für Kampfmannschaften wurde am vergangenen Wochenende mit dem BFV-Hallenmasters abgeschlossen. Wenig überraschend verteidigten die Mattersburg Amateure ihren Titel in der Oberwarter Sporthalle. Auch wenig überraschend, dass sich zum vierten Mal in Folge kein Bezirksklub unter den acht Finalteilnehmern wiederfand – und das, obwohl diesmal sogar eine „Hintertür“ aufging, man nicht einmal unter den besten sieben Teams des Winters stehen musste.

Mit Horitschon, Oberpullendorf und HRVATI verzichteten drei Klubs nach dem Güssinger Rückzug auf einen Startplatz. Einerseits natürlich verständlich, da man innerhalb weniger Tage einiges an zusätzlichem Organisationsaufwand nicht in Kauf nehmen wollte und im Falle des BVZ Burgenlandligisten bereits andere Ziele Priorität genießen. Andererseits aber schade. Goberling hat vorgezeigt, dass man sich vor den großen Namen in der Halle nicht verstecken muss, präsentierte sich trotz der kurzfristigen Nachnominierung hervorragend und feierte sogar einen Sieg.

Ergo wäre es wünschenwert, dass unsere Klubs in Zukunft mit einer ähnlich positiven Einstellung an den Hallenkick herangehen, sich wieder vermehrt zwischen die Banden wagen, um sich mit anderen Klubs zu messen und es 2019 endlich wieder einen Bezirksvertreter beim Masters gibt.