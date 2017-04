Will man nun oder will man nicht? In den kommenden Wochen wird man sich beim SC Oberpullendorf endgültig entscheiden, ob man nun eine 1b-Truppe installiert. Fix ist derweilen nur, dass man im Falle einer Stellung kein weiteres U23-Team bräuchte. Abgesehen davon, wie sich der SCO letztlich entscheidet, eines dürfte nun aber grundsätzlich feststehen: Das Urteil des Burgenländischen Fußballverbandes kann wohl als eine Art Grundsatzentscheid für etwaige Nachahmer-Projekte angesehen werden.

Und daher ist es umso wichtiger, dass dieser einer im Sinne des Sports gewesen ist. Auch, falls so mancher Verein dies nun vielleicht kritischer sehen sollte – und sich eventuell beklagt, dass sich Klubs bei ihren 1b-Teams eine Reserve ersparen würden. Denn genau in diesem „Ersparen“ würde eben eine Missinterpretation liegen. Sie ersparen sich nämlich nichts. Im Gegenteil: Jene Vereine würden mit der 1b bereits freiwillig ein zusätzliches (!) Team stellen. Und genau darin liegt das wesentliche Kriterium.

In Zeiten, in denen das Vereinssterben ohnehin omnipräsent wie ein Damoklesschwert über dem Bestehen des Unterhaus-Fußballs schwebt, muss man über jede neue Mannschaft froh sein. Egal, wie sich der SCO nun entscheidet, dieser BFV-Entscheid birgt für alle (!) eine Chance. Denn er lässt Luft für neue Teams.