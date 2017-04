Sowohl beim SC Unterpullendorf als auch beim ASK Hirm läuft es in der Rückrunde alles andere als rund. Beide Teams spielten einen mehr als ordentlichen Herbstdurchgang, den Unterpullendorf als Dritter und Hirm als Fünfter abschlossen. Von diesen guten Leistungen ist man in der zweiten Saisonhälfte aber weit entfernt. Die Truppe von Robert Buranich, aber auch die Mannen von Markus Braunöder, konnten jeweils nur drei Punkte aus fünf gespielten Runden mitnehmen – zwei Teams also mit dem gleichen Problemen.

So kann man die Lage wohl am besten erklären. Denn bei beiden Mannschaften fehlten gegenüber dem Herbst von Beginn weg Schlüsselspieler, die zum einen verletzt sind oder den Verein im Winter verließen. Das lässt sich natürlich nicht vermeiden, ist aber andererseits nur schwer zu verkraften. Somit wird es allen Anschein nach nur mehr ein Dreikampf um den Titel beziehungsweise um den zweiten Aufstiegsplatz zwischen Frankenau, Unterfrauenhaid und Sieggraben werden. Aber wie man so schön sagt: Im Fußball ist alles möglich.

Das kann auch hier zutreffen, denn dank der engen Konstellation von Platz elf bis vier (sieben Punkte Differenz) könnte sich in den verbleibenden Runden noch einiges tun. Da darf sich nicht einmal das Spitzentrio zurücklehnen.