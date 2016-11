Herbstrock in Mannersdorf .

Im Gasthaus Pröstl in Mannersdorf wurde Gas gegeben. Bei "Autum'n Rocks" machten Kind of Strange mit ihren Punk-Rock-Sounds den Auftakt. Danach konnte man die verschiedensten Coversongs von More Gain hören.

Zu guter Letzt spielten Passion and Pain auf der Bühne neben Coversongs, auch eigene Lieder. Im Zuge dieses Events feierten sie auch ihre Gründung, die vor einem Jahr im November stattfand.