Im Bezirk startete die Reihe von „Im Brennpunkt“ – Veranstaltungen der FPÖ Burgenland. Die erste Veranstaltung fand in Lackenbach, im Gasthaus Stocker statt. Als Ehrengäste konnten Nationalratspräsident Norbert Hofer und Landeshauptmann-Stellvertreter Hans Tschürtz begrüßt werden. Es ging dabei um die Möglichkeit Politiker, die im Brennpunkt der Öffentlichkeit stehen, auch einmal persönlich und von der menschlichen Seite kennenzulernen.

Großes Thema Bürgermeister- und Gemeinderatswahl

Ein großes Thema war die heurige Bürgermeister- und Gemeinderatswahl. Für einige Gemeinden wurden bereits Bürgermeisterkandidaten gefunden. In Lackenbach wird FPÖ-Bezirksgeschäftsführer Markus Kraly antreten, in Lockenhaus Gemeinderat Harald Müller, in Stoob Martin Perl, in Weppersdorf Manfred Tiefenbach und in Kaisersdorf Philipp Vaclavik. „Wir haben zurzeit einen Gemeinderat im Bezirk und zwar in Lockenhaus. Es wäre schön, in so vielen Gemeinden als möglich als Alternativkraft vertreten zu sein. Mit dem Wahlkampf werden wir im Mai starten“, so FPÖ-Bezirksgeschäftsführer Markus Kraly.

In der Großgemeinde Mannersdorf wird Roland Kozonits als Gemeinderatskandidat zur Verfügung stehen. „In den Gemeinden Draßmarkt, Großwarasdorf, Neutal, Steinberg-Dörfl, Deutschkreutz, Markt St. Martin und Horitschon ist noch unsicher, ob wir eine Liste für den Gemeinderat zusammen bekommen“, so Kraly. Neben den Wahlen standen persönliche Gespräche sowie „Selfies“ mit Norbert Hofer mit den Gästen am Programm. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Norbert Hofer heute hier ist“, schilderte Kraly.