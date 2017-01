Sportlergschnas in Lackenbach .

Am Samstag wurde das Freizeitzentrum in Lackenbach Treffpunkt von Film- und Musikgrößen. Das Sportlergschnas mit dem Motto „Idole aus Musik und Film“ lockte eine viele Besucher an. Neben einer Tombola wurde auch eine gelungene Mitternachtseinlage zur Unterhaltung der Gäste geboten.