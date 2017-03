| BVZ

Die Vorbereitungen für den Wissenstest, welcher am Samstag stattfindet, laufen bei der Feuerwehrjugend Lackendorf zurzeit auf Hochtouren. Einmal pro Woche gibt es ein Treffen, wo geübt und trainiert wird.

Die fünf Burschen und zwei Mädchen werden dabei von Betreuer Gottfried Hüller sowie Martin Bader und Christian Priber unterstützt. Gegründet wurde die Feuerwehrjugend im Jänner 2016. Bereits im Vorjahr nahm man am Wissenstest teil.

Bereiten sich auf den Wissenstest am Samstag vor: Sebastian Wallner sah Marc Bauer beim Knoten Machen über die Schulter. Foto: zVg | zVg

„Wenn wir genug Jugendliche haben, wollen wir natürlich auch an den Bezirkswettkämpfen teilnehmen“, so Hüller.

Heuer sollen auch diverse Ausflüge und eine Grillparty am Programm der Feuerwehrjugend Lackendorf stehen. „Bei der Feuerwehrjugend wird die Gemeinschaft gestärkt und man bekommt Bewegung an der frischen Luft“, so Hüller.