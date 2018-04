Bürgerversammlung: Gemeinderäte vor den Vorhang geholt .

Bei der Bürgerversammlung in Lockenhaus am Samstag wurden aktive und ausgeschiedene Gemeinderäte vor den Vorhang geholt und je nach Dauer ihrer Tätigkeit mit Dankesurkunden (für 5 Jahre), einer Wappennadel in Silber (10 Jahre), einer Wappennadel in Gold (15 Jahre) oder dem Wappenring in Gold mit einer Uhr (20 Jahre) ausgezeichnet.