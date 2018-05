Auch wenn es seit jeher Programm ist, dass es vorab kein fixiertes Programm für das Kammermusikfest Lockenhaus gibt, hat der künstlerische Leiter Nicolas Altstaedt im Rahmen eines Kulturkaffees am vergangenen Samstag erstmals etwas über seine Programmplanung verraten.

Das Festivalprogramm mit dem Thema „Creatio“ soll die Vielfalt der musikalischen Möglichkeiten widerspiegeln. So sollen Werke von Béla Bartók, George Enescu und John Taverner einige der musikalischen Höhepunkte der ersten Festivalwoche in Lockenhaus sein. Auch der österreichische Pianist und Schubert-Interpret Alfred Brendel wird erwartet. In der zweiten Woche haben die Künstler und Künstlerinnen mehr Freiheiten in der Auswahl der Stücke.

Insgesamt sollen ältere und zeitgenössische Kunstwerke gleichwertig im Programm präsent sein.

Außerdem soll wieder ein Jugendcamp veranstaltet werden, das sich an junge, musikbegeisterte Menschen richtet und die Möglichkeit bietet, mit den Musikerinnen und Musikern Kontakte zu knüpfen und hinter die Kulissen zu sehen. Auch sind beim Kammermusikfest heuer die Gründer der renommierten Amadeus International School, Karen und Wilson Goh aus Singapur, als Kooperationspartner dabei.